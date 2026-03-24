La giuria civile della California ha deciso che l’attore e comico americano Bill Cosby dovrà pagare un risarcimento di 19,25 milioni di dollari a una donna che lo ha accusato di averla drogata e aggredita sessualmente più di cinquant’anni fa. Il verdetto riguarda un episodio avvenuto nel 1972 ed è uno degli ultimi sviluppi giudiziari che coinvolgono l’ex star della televisione americana. La denuncia della vittima. La causa è stata presentata da Donna Motsinger, oggi 84enne, che all’epoca dei fatti lavorava come cameriera in un ristorante a Sausalito, nella baia di San Francisco. Secondo quanto riportato negli atti processuali, la donna avrebbe accettato l’invito dell’attore ad assistere a uno dei suoi spettacoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bill Cosby dovrà pagare oltre 19 milioni di dollari a una donna che lo accusa di abusi

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Temi più discussi: Bill Cosby dovrà pagare 19 milioni di dollari a una delle decine di donne che lo hanno accusato di violenze sessuali; Bill Cosby, colpevole di stupro, è stato condannato a un risarcimento milionario; Bill Cosby condannato a maxi risarcimento per violenza sessuale; Bill Cosby condannato a risarcire per abusi del 1972.

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