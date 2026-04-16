Gli attestati dei corsi di massaggio non hanno valore docente assolta dalle accuse di truffa e falso

Una donna di 45 anni, residente nell'entroterra riccionese, è stata assolta dall'accusa di truffa e falso in relazione a corsi di massaggio. La vicenda processuale si è conclusa con un'ordinanza di assoluzione piena, dopo che era stata contestata la validità degli attestati rilasciati durante i corsi. La questione aveva coinvolto anche un danno d'immagine stimato in 400mila euro nei confronti dell’azienda che organizzava i corsi professionali.

Si è risolta con un'assoluzione piena la vicenda processuale di una 45enne dell'entroterra riccionese accusata di aver intascato diverse migliaia di euro creando anche un danno d'immagine quantificato in 400mila euro all'azienda che organizzava dei corsi professionali di massaggio. La donna.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Quote dei corsi incassate. Truffa, docente a processoAvrebbe incassato i soldi degli aspiranti massaggiatori per i corsi di formazione, trattenendoli per sé, e avrebbe anche rilasciato certificazioni di... Leggi anche: Cadono le accuse di truffa e falso. Disboscamento del Parco, tutti assolti: il fatto non sussiste Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuovo Gruppo comunale di Protezione civile: consegnate divise e attestati ai primi volontari; Formazione antinfortunistica, chiarimenti su Accordo 2025; Formazione sicurezza sul lavoro: le FAQ del Ministero sull’Accordo Stato-Regioni 2025; ASL Roma 1 e Comunità di Sant’Egidio consegnano i diplomi a 65 nuovi Caregiver. Fondazione Fincantieri, consegnati a Sestri Ponente gli attestati dei corsi di italiano ai lavoratori stranieriFondazione Fincantieri, rilasciati a Sestri Ponente gli attestati dei corsi di italiano ai lavoratori stranieri: un altro passo verso l’inclusione Si è tenuta ieri, presso lo stabilimento Fincantieri ... affaritaliani.it L'Istituto Bellieni consegna gli attestati ai corsisti di lingua sarda e sassareseTempo di bilanci per l'Istituto Camillo Bellieni. Domenica alle 10 l'Hotel Grazia Deledda di Sassari ospita L’Ischis ma no l’ischis 2024, l’evento in cui viene fatto il punto su tutte le attività ... unionesarda.it FAI Primavera, a Calangianus consegnati gli attestati agli studenti “Apprendisti Ciceroni” Qui i dettagli; https://www.teleregionelive.it/2026/04/16/fai-primavera-a-calangianus-premiati-gli-studenti-apprendisti-ciceroni/ - facebook.com facebook Studenti del Polo tecnologico formati al primo soccorso: consegnati gli attestati Blsd - x.com