Piacenza scippo in monopattino sul Facsal | 21enne arrestato con la collanina rubata in tasca

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Piacenza con l’accusa di aver commesso un furto con strappo in viale Pubblico Passeggio. Durante l’intervento, sono state trovate in suo possesso una collanina appena rubata. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo aveva sottratto la collana a una persona che si trovava sul Facsal, mentre era in sella a un monopattino.

Un arresto per furto con strappo a Piacenza nel pomeriggio di mercoledì 8, dopo che una collanina era stata sottratta con violenza a un passante. L’episodio è stato segnalato in viale Pubblico Passeggio e ha portato all’identificazione e all’arresto di un cittadino marocchino di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì 8, quando le Volanti della Questura di Piacenza sono state chiamate a intervenire in viale Pubblico Passeggio. Qui era stato appena commesso uno scippo: la vittima, avvicinata da due individui a bordo di un monopattino elettrico, si è vista sottrarre dal collo una catenina in acciaio con ciondolo raffigurante un teschio in argento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Piacenza, scippo in monopattino sul Facsal: 21enne arrestato con la collanina rubata in tasca Braccio attorno al collo per rubargli la collanina: 17enne aggredito in centro, arrestato di nuovo un 21ennePreso alle spalle in piazza Vittoria, con un braccio stretto attorno al collo per strappargli la collanina d’oro. In via Teodolinda con due taglierini in tasca: denunciato il 21enne arrestato poche settimane fa per rapinaComo, 10 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà, un 21enne della Guinea – irregolare sul... Piacenza, sequestrato un monopattino in grado di arrivare a 98 km/h,La polizia locale di Piacenza ha fermato un diciottenne di origine egiziana che viaggiava in città a bordo di un monopattino elettrico fuori norma, capace – secondo le specifiche dichiarate – di ... blitzquotidiano.it A Piacenza sequestrato monopattino elettrico che arriva a 98 km orariPIACENZA – A Piacenza in centro storico la polizia locale ha fermato un giovane di 18 anni che circolava su un monopattino elettrico con una potenza dichiarata di 2400 watt, in grado di toccare i 98 ... bologna.repubblica.it