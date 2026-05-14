Sabato alle 15 si svolgeranno i playoff promozione del Campionato Primavera 2 con l’inizio ufficiale delle partite di ritorno. Per il Perugia si tratta della prima sfida in questa fase, mentre si attende anche l’incontro contro la Reggiana. La competizione coinvolge le squadre giovanili che cercano di ottenere la promozione, segnando così l’accesso alle fasi finali del torneo.

Adesso si entra nel vivo. Primo atto, sabato (fischio di inizio alle ore 15) dei playoff promozione del Campionato Primavera 2 per il Perugia. I ragazzi di mister Giorgi, che hanno chiuso al secondo posto la stagione regolare a quota 55 punti, affronteranno al Centro sportivo “Paolo Rossi” la Reggiana, che nell’altro raggruppamento ha conquistato il quinto posto con 46 punti. In virtù del miglior piazzamento, i Grifoni giocheranno appunto in casa la gara unica dei quarti di finale. Sarà però questo l’unico vantaggio per i biancorossi in base al regolamento di quest’anno, che prevede, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, due supplementari da 15? ciascuno ed eventuali calci di rigore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Primavera, al via i play off. Sabato arriva la Reggiana

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