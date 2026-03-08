Il settore giovanile del Perugia Primavera ottiene una vittoria importante contro il Pescara, grazie a una doppietta di Giardino che ha aperto le marcature nel match decisivo. Con questo risultato, la squadra biancorossa conquista il secondo posto in classifica nel campionato Primavera 2, sorpassando gli avversari e rafforzando la propria posizione in classifica.

Il Perugia Primavera non si ferma e assesta un colpo da secondo posto. Con una doppietta di ottima fattura di Giardino, in avvio del big match contro il Pescara, il Perugia batte gli abruzzesi e li scavalca al secondo posto in classifica nel campionato Primavera 2. La partita si sblocca subito e dopo il doppio vantaggio ai biancorossi non resta che gestire: al 4' l’attaccante lavora bene un pallone arrivato dalle retrovie e serve Ciani sulla destra. Sul cross in area del compagno, Giardino stoppa la palla di petto, si gira calciando al volo con violenza il pallone che, dopo aver colpito la parte interna della traversa, rimbalza oltre la riga della porta difesa da Profeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settore giovanile. Giardino, doppietta al Pescara . La Primavera vola al secondo posto

