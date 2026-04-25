Un elenco di eventi in programma in diverse città italiane e le iniziative di #domenicalmuseo. Tra gli appuntamenti, i Momix sono di nuovo in scena a Roma con lo spettacolo Botanica Season 2, creato dal coreografo e fondatore Moses Pendleton.

I Momix tornano a Roma con lo spettacolo imperdibile Botanica Season 2, frutto della fantasia visionaria del coreografo e fondatore Moses Pendleton. Tutto ruota intorno alla natura, al suo ciclo vitale, alla bellezza e allo stupore che suscita. Al Teatro Olimpico, dal 28 aprile al 10 maggio. “Vasari e Roma”: la mostra che celebra l’artista che ha scritto il Rinascimento X Leggi anche › Francesco Guccini in mostra a Reggio Emilia e gli altri eventi da non perdere Arriva per la prima volta in Italia l’Orchestra Sinfonica Giovanile Chiquinha Gonzaga con il tour Conexão Vaticano. A Roma, il 28 e 29 aprile. Sempre nella Capitale, Marinella Senatore sarà ospitata per tutto il 2026 alla GNAMC.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda e poi le iniziative di #domenicalmuseo

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