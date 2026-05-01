Sclerosi multipla | nasce l’APS per il viaggio nazionale del 2027

È stato annunciato il progetto “Un Viaggio da Sclero”, un'iniziativa promossa dall'APS di Valdobbiadene dedicata alla sclerosi multipla. L’obiettivo è coinvolgere circa 100 comuni italiani nel percorso nazionale previsto per il 2027, con l’intento di promuovere l’inclusione e il turismo accessibile. Questa organizzazione si propone di sensibilizzare e favorire la partecipazione delle persone con questa patologia in ambiti culturali e ricreativi.

? Cosa sapere A Valdobbiadene nasce l'APS Un Viaggio da Sclero per il percorso nazionale del 2027.. L'organizzazione coinvolgerà circa 100 comuni italiani per promuovere l'inclusione e il turismo accessibile.. A Valdobbiadene è nata ufficialmente l’Associazione di Promozione Sociale Un Viaggio da Sclero, dando il via alle preparazioni per un percorso nazionale che nel 2027 vedrà Michele Agostinetto affrontare nuovi chilometri per sfidare la disabilità. Seduti qui, tra le strade che sanno di casa e le chiacchiere dei vicini, non si può fare a meno di sentire una ventata di energia nuova. Quella di Michele non è solo una storia di fatica personale, ma un racconto che ha saputo bussare alla porta di tutti, trasformando una sfida individuale in un movimento che parla a tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sclerosi multipla: nasce l’APS per il viaggio nazionale del 2027 Notizie correlate Leggi anche: Genitorialità e sclerosi multipla: a Roma un incontro per il futuro Sclerosi multipla: 8 posti per il Servizio Civile a CatanzaroLa sezione AISM di Catanzaro Lamezia Terme mette a disposizione 8 posizioni per il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di integrare giovani... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sclerosi multipla e microbiota orale: saliva e batteri della bocca possono segnalare malattia; Tra una visita e l’altra: come l’intelligenza artificiale entra nella vita con la sclerosi multipla; Ema. Via libera a 5 nuovi farmaci. Tra questi una terapia genica per l'atrofia muscolare spinale e un trattamento per la sclerosi multipla; Sclerosi multipla: diagnosi anticipata e terapie ad alta efficacia rallentano la malattia. Oltre 2000 km a piedi con la sclerosi multipla: Un Viaggio da Sclero riparte nel 2027Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday Dopo aver attraversato l’Italia ... trevisotoday.it Sclerosi multipla e disturbi cognitivi. Nasce la prima app di autovalutazioneE’ stato presentato durante la Settimana Nazionale di Informazione sulla sclerosi multipla un nuovo progetto che consentirà alle persone con malattie neurodegenerative (ed in particolare con SM) di ... disabili.com dalla sclerosi multipla alla prevenzione oncologica fino alla sicurezza alimentare: il calendario degli eventi dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone - facebook.com facebook