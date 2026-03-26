Per l’anno 2026, l’Azienda Usl di Modena ha annunciato l’apertura di undici posti di Servizio Civile Universale. Le posizioni sono distribuite in otto sedi diverse presenti sul territorio cittadino. L’obiettivo è offrire opportunità di supporto e assistenza a gruppi fragili, attraverso programmi dedicati che coinvolgono i giovani volontari.

L’opportunità è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. I selezionati affiancheranno i professionisti dell'azienda sanitaria Per l’anno 2026 l’Azienda Usl di Modena mette a disposizione undici posti di Servizio Civile Universale in otto sedi distribuite sul territorio cittadino. L’opportunità è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno, che desiderano dedicare un anno alla comunità e allo stesso tempo sviluppare competenze utili per il proprio futuro personale e professionale. Il Servizio Civile rappresenta un’esperienza formativa concreta e profondamente umana. I... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Accoglienza, inclusione e supporto ai fragili: 11 posti di servizio civile all'Ausl

Articoli correlati

72 posti Servizio civile: l’Ausl Toscana centro reclutaIl bando 2026 del Servizio civile universale assegna all’Ausl Toscana centro un totale di 72 posizioni, inserite nel progetto regionale denominato Il...

Servizio civile universale, 72 posti nell'Ausl Toscana centroPer il bando 2026 del Servizio civile universale in Toscana i posti disponibili sono 175 e fanno parte del progetto regionale “Il nostro servizio al...

Contenuti utili per approfondire Accoglienza inclusione e supporto ai...

Temi più discussi: Progetti di inclusione sociale e accoglienza; Accoglienza familiare, in Vallagarina al via al progetto Diamoci una mano; Giolitti chiama Galles: l'accoglienza e l'inclusione passano di qua. Insieme, per una scuola senza barriere; Assistenza agli anziani e accoglienza migranti.

Servizi e accoglienza, torna la 'guida Michelin' per l'aiuto ai fragili(di Flavia Dolgetto) Una Guida Michelin per orientarsi tra servizi essenziali, assistenza sanitaria e accoglienza. Dove mangiare, dormire, lavarsi a Napoli e in Campania è lo strumento realizzato ... ansa.it

L'alberghiero di Mondovì accoglie il Galles: un ponte tra inclusione, formazione e crescita condivisaDall'incontro nasce un dialogo educativo che valorizza le differenze e guarda al futuro della scuola internazionale ... cuneodice.it

Asilo e accoglienza, ICS lancia l’allarme: “Prenota facile rischia di non risolvere i problemi reali” - facebook.com facebook