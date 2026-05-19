Serie di violenze fino alla frattura della mandibola | chiesti 3 anni e 6 mesi per l'ex di Solange Marchignoli
La procura ha richiesto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere per l’ex compagno di Solange Marchignoli, in seguito a una serie di episodi di violenza che avrebbero portato alla frattura della mandibola di lei. La pubblica accusa ha presentato questa richiesta durante il processo, evidenziando la gravità delle aggressioni contestate all’imputato. La decisione sulla pena spetta ora al giudice, che dovrà valutare le prove e le argomentazioni presentate in aula.
La pm Alessia Menegazzo ha chiesto una pena a 3 anni e 6 mesi di reclusione per Alireza Roodsari, ex compagno di Solange Marchignoli. Secondo l'accusa, per anni l'imprenditore avrebbe picchiato e maltrattato l'avvocata fino a fratturarle la mandibola nell'estate del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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