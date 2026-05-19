Serie di violenze fino alla frattura della mandibola | chiesti 3 anni e 6 mesi per l'ex di Solange Marchignoli

La procura ha richiesto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere per l’ex compagno di Solange Marchignoli, in seguito a una serie di episodi di violenza che avrebbero portato alla frattura della mandibola di lei. La pubblica accusa ha presentato questa richiesta durante il processo, evidenziando la gravità delle aggressioni contestate all’imputato. La decisione sulla pena spetta ora al giudice, che dovrà valutare le prove e le argomentazioni presentate in aula.

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