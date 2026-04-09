Anni di abusi e violenze dall'ex la storia di Sara | Picchiata per 12 ore incinta di 8 mesi Viva per miracolo

Sara ha condiviso con Fanpage.it la sua esperienza, che include anni di abusi e violenze da parte dell’ex compagno, padre dei suoi tre figli. Ha raccontato di essere stata picchiata per dodici ore mentre era incinta di otto mesi. La donna ha parlato di come sia sopravvissuta a quella situazione, descrivendo il suo percorso di vita segnato da episodi di violenza domestica.

Sara ha raccontato a Fanpage.it la sua storia, segnata da anni di abusi e violenze subite dall'ex compagno e padre dei suoi tre figli. Oggi la donna, tutelata da "bon’t worry iNGO", attende che venga attivato il Codice Rosso dopo le sue numerose denunce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Anni di abusi e violenze dall’ex, la storia di Sara: Picchiata per 12 ore incinta di 8 mesi. Viva per miracoloSara ha raccontato a Fanpage.it la sua storia, segnata da anni di abusi e violenze subite dall'ex compagno e padre dei suoi tre figli ... fanpage.it

Inferno domestico ad Agrigento: figlio violento arrestato dopo anni di abusi sulla madrePer anni avrebbe trasformato la casa di famiglia in un luogo di paura e sopraffazione, minacciando e aggredendo ripetutamente la propria madre. All’origine della spirale di violenza, secondo quanto ri ... scrivolibero.it

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