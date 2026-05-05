Serie D La Folgore fa goleada e prepara lo scudetto

Nel campionato di Serie D, la Folgore Caratese ha concluso la stagione con una vittoria schiacciante, battendo 5-1 il Sondrio, già retrocesso, sabato sera. La partita si è svolta allo stadio locale e ha visto i padroni di casa dominare l’incontro, mettendo a segno diversi gol nel corso del secondo tempo. La squadra ha terminato il campionato con un risultato netto e spettacolare.

La Folgore Caratese chiude in grande stile il campionato tra goleade (5-1 sabato sera al Sondrio già retrocesso) e spettacoli pirotecnici. Hanno timbrato il cartellino Pino, Gjonaj, Tremolada, Ganbino e Forchignone. Ma non è finita del tutto qui. Con la conquista della Serie C ormai in cassaforte bisogna a questo punto concludere l’opera onorando la fase valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia Dilettanti a cui partecipano le nove squadre promosse dalla D ai professionisti. Già a partire da domenica si comincia a giocare con la prima gara del triangolare che oltre alla Folgore Caratese ha come partecipanti il Vado, vittorioso nel girone A e il Treviso che si è aggiudicato il primo posto nel girone C.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serie D. La Folgore fa goleada e prepara lo scudetto Notizie correlate Serie D. La Folgore ne rifila 3 al Villa Valle e prepara la festaIn attesa del recupero l’8 aprile tra Milan Futuro e Real Calepina, al vertice della classifica del girone B di Serie D resta praticamente tutto... La Folgore Caratese di Criscitiello fa festa: è promossa in Serie C con due giornate d’anticipoLa Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina, chiudendo in vetta il Girone B di Serie D. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Folgore Caratese; Calcio Serie D: Folgore sconfitta dal Brusaporto, pari della Leon contro il Chievo; Tabellino partita Nuova Sondrio vs Folgore Caratese; Calcio, Serie D: Folgore Caratese chiude vincendo, Leon Vimercate ai playoff. Serie D La Folgore fa goleada e prepara lo scudettoLa Folgore Caratese chiude in grande stile il campionato tra goleade (5-1 sabato sera al Sondrio già retrocesso) e ... msn.com Il calvario del Milan Futuro in Serie D nel girone vinto dalla Folgore Caratese: è stato un fiascoIl Milan Futuro sta chiudendo in maniera disastrosa il campionato di Serie D dopo la retrocessione dell'annata scorsa e si giocherà l'accesso ai playoff ... fanpage.it Telesveva. . SERIE D | Nardò, ascolta Risolo: “Vogliamo la finale playoff. D’Anna fuori categoria” #nardò #sport Su Youtube: https://youtu.be/-kGur0Am76Y - facebook.com facebook RT @MatteoDG93: CALCOLI DOPO 35 GIORNATE SERIE A Quota Champions aritmetica: per Napoli, Milan e Juventus servono 73 punti. La Roma può a… x.com