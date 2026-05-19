La Rainbow La Spezia ha concluso la stagione di serie C femminile con una vittoria contro Iad Med Volare Volley, con il punteggio di 3-1. La partita si è disputata a Vezzano Ligure e ha visto la squadra vincente conquistare il quarto set con il punteggio di 25-22. Con questo risultato, la Rainbow ha terminato il campionato e si prepara già alla prossima stagione in serie B2. La squadra aveva già ottenuto la promozione prima di questa partita.

Rainbow La Spezia 3 Iad Med Volare Volley 1 (25-19 14-25 25-13 25-22) VEZZANO LIGURE – La Rainbow Volley chiude con un successo una stagione memorabile in serie C femminile con la promozione in B2. "Rinnoviamo il ringraziamento - precisa il vice allenatore Raffaele Giraldi - al gruppo e alla società per lo straordinario risultato. Terminiamo con una prestazione scostante rispetto al solito, ma con tratti di livello molto alto soprattutto difensivo, contro una squadra di alta classifica. Le nostre ragazze sono riuscite a limitare il gioco dei centrali avversari e sono andate ad evidenziare qualche loro problema in ricostruzione, risultando in difficoltà quando l’incisività della battuta e del murodifesa sono state insuperabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C femminile. Rainbow guarda già alla B2 e si regala l’ennesima vittoria

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