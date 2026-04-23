Volley serie B2 Ambra | Una vittoria importante

Nel campionato di volley serie B2, la squadra ha ottenuto una vittoria significativa. L'allenatrice ha commentato che la partita è iniziata bene, con particolare attenzione alla ricezione e alla battuta, due aspetti su cui la squadra aveva lavorato durante la settimana. La prestazione complessiva è stata giudicata positiva, soprattutto nella fase iniziale del match.

"Abbiamo giocato una buona gara soprattutto all’inizio, bene in ricezione e in battuta fondamentali dove la settimana scorsa erano risultati deficitari. Un successo importante per il nostro percorso in un momento delicato a pochi turni dalla fine della stagione". Così Alessandro Tagliagambe analizza la vittoria esterna a Cecina contro una rivale di alta classifica: una vittoria contro ogni pronostico e la conferma della regola non scritta che l’ Ambra Cavallini Pontedera si esalta contro le rivali più blasonate. E stavolta addirittura fuori casa dove le biancoblù hanno sempre faticano a concretizzare. Invece a poche settimane dalla fine della stagione, con diverse situazioni ancora aperte nella zona bassa-retrocessione del girone, le pontederesi confezionano una prova corale e magistrale nonostante anche le defezioni e imprevisti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B2. Ambra: "Una vittoria importante» Notizie correlate Leggi anche: Volley serie B2. Occasione Ambra stasera a Coverciano VOLLEY SERIE B2. L’Ambra Cavallini torna a mani vuoteTrasferta amara per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a San Casciano dove non conquista nemmeno un set. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’Ambra si spegne in casa. Fiorentine senza problemi; Volley serie B Cavallino con Loreto Sfida di vertice per riscattarsi in casa. Volley serie B2. Ambra: Una vittoria importante»Abbiamo giocato una buona gara soprattutto all’inizio, bene in ricezione e in battuta fondamentali dove la settimana scorsa erano risultati deficitari. Un successo importante per il nostro percorso ... sport.quotidiano.net Volley serie B2. Ambra tutto cuore strappa un punto alla capolistaAmbra Cavallini Pontedera tutta cuore e determinazione capace di strappare un punto alla forte capolista Nordac di Genova. In ... sport.quotidiano.net CONEGLIANO PARTY PICS Congratulazioni alla Prosecco DOC A.Carraro @imocovolley Conegliano, vincitrice della Serie A1 @tigota_official 2026 Full Gallery sul sito LVF #Conegliano #volley - facebook.com facebook