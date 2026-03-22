basket la pallacanestro femminile pisa fa fatica ma supera chimenti livorno in serie c

Pisa, 22 marzo 2026 – Con molta sofferenza, come nella partita d’andata, la Pallacanestro Femminile Pisa, guidata ancora dal vice Foglia, per la squalifica di coach De Filippis, supera la Polisportiva Chimenti di Livorno e, a due giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di serie C, è in attesa di capire il nome dell’avversaria che dovrà affrontare al primo turno dei play-off.. LA CRONACA – La partenza è con il freno tirato da entrambe le squadre ed il punteggio veleggia in parità per metà del primo quarto, prima dello stacco delle padrone di casa, che chiudono 12-7 grazie a 10 punti di Garruto, precisa sui tiri liberi e da fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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