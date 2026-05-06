Serie c femminile Gea la salvezza passa per ’gara3’

La squadra femminile della Gea si prepara a disputare la decisiva gara 3 dei playout di Serie C contro il Bellaria Cappuccini, dopo aver perso l’ultimo incontro sul campo di Pontedera con il punteggio di 52-36. La sfida si svolgerà in un momento chiave della stagione, determinante per la permanenza nel campionato. La formazione dovrà affrontare l’appuntamento senza alternative, con l’obiettivo di ottenere la vittoria e evitare la retrocessione.

La formazione femminile della Gea sarà costretta a giocarsi la salvezza in gara 3 nei playout di C con il Bellaria Cappuccini, dopo essersi arresa sul campo di Pontedera per 52-36. Le ragazze di Luca Faragli sono state in partita nel primo tempo, ma nella ripresa, infastidite dal frastuono del tifo all’interno del palasport, hanno finito per perdere le loro certezze e hanno realizzato in due tempini appena otto punti, con un solo canestro su azione e poi solo tiri liberi. Un po’ poco per cercare di fermare un avversario con le spalle al muro dopo aver perso la gara d’andata in Maremma per 57-45. E’ certo che in gara 3, che si giocherà sabato alle 20.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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