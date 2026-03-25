Un terremoto si è verificato questa mattina nella provincia di Massa Carrara, causando danni e la caduta di una parete in un ufficio postale di Romito Magra. Le persone presenti nella struttura sono state evacuate in via precauzionale. I danni sono stati riscontrati anche in altre zone dello spezzino, dove sono state segnalate diverse scosse e conseguenti effetti sugli edifici.

Arcola, 26 marzo 2026 – Gli effetti del sisma che ha colpito questa mattina, mercoledì 25 marzo, la provincia di Massa Carrara sono stati percepiti con forza anche nello spezzino. L'ufficio postale di Romito Magra, una frazione di Arcola, ha subito un crollo strutturale a causa della scossa di di magnitudo 4 con epicentro a Fosdinovo. Ragazzi terremoto piazza verdi Evacuati i clienti. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Protezione civile della Liguria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le persone presenti all'interno dell'ufficio postale sono state sfollate. I tecnici comunali sono intervenuti sul posto per ulteriori verifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sisma in Lunigiana, crollo nell’ufficio postale di Romito Magra. Evacuate le persone nella struttura

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