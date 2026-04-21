A Genova, due giovani sono stati arrestati nel centro storico durante un'operazione antidroga. Durante l’intervento, sono stati sequestrati circa mezzo chilo di cocaina, una somma di denaro e uno scooter. L’attività si è svolta nei vicoli e nella zona di Marassi, dove le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti e portato avanti le verifiche. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’operazione.

È di due arresti e ingenti sequestri di droga e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei vicoli del centro storico di Genova. Un 20enne albanese e una 21enne italiana sono stati fermati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stati sorpresi in flagranza durante una cessione di cocaina. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della IV Sezione – Contrasto Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, che hanno agito a seguito di un’attenta attività di osservazione e appostamento. Le indagini e l’osservazione nei vicoli del centro storico Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi, quando gli agenti della IV Sezione hanno notato i movimenti sospetti di un giovane nei vicoli del centro storico di Genova.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, market della cocaina tra i vicoli e Marassi: arrestati due giovani, sequestrato mezzo chilo di droga

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