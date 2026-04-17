In albergo con droga un’arma e munizioni | sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina

Durante un intervento in un albergo, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 465 grammi di cocaina, un'arma modificata, un caricatore, cinque proiettili e due bilancini di precisione. Sono stati inoltre trovati soldi in contanti e tutto il materiale per il confezionamento della droga. Un arresto è stato effettuato sul posto.

Un arresto e il sequestro di soldi in contanti, un’arma truccata, un caricatore, cinque proiettili, 465 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento della droga.È questo il bilancio di un intervento condotto nei giorni scorsi dai carabinieri di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Blitz antidroga: sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina. Un arresto e due denunceSi è concluso con le manette per un 34enne e due denunce a piede libero il controllo eseguito, nel pomeriggio di venerdì scorso, dai carabinieri... Colpo al traffico di droga: sequestrato un chilo e mezzo di cocaina, un arrestoL’operazione, condotta dai finanzieri del Gico, ha portato all'arresto di un 65enne di Carmiano e residente nel capoluogo salentino. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Spaccio sul litorale, la compagna del pusher: Il sequestro? Solo una messa in scena; Spaccio di droga, i carabinieri arrestano uno straniero irregolare: cocaina nascosta in albergo; Desenzano, camera d’albergo trasformata in base per lo spaccio; Colle: un arresto per droga. I carabinieri hanno fermato un giovane con la cocaina. Spaccio sul litorale, la compagna del pusher: Il sequestro? Solo una messa in scenaIn aula la compagna di Ivan Pulito ha chiarito che Alfredo Zampi non è mai stato tenuto contro la sua volontà in una camera d'albergo ... casertanews.it Secondo “la” guida turistica per eccellenza della Belle Époque, il Baedeker, nel 1913 i prezzi quotidiani in un grande albergo di Sanremo, pensione completa, variavano dalle 13 lire del Grand Hotel Royal alle 8,50 dell’Hotel de Londres, attestandosi su una m facebook GENOVA #17aprile 2026, alle 14:00 Aula Magna "Pontremoli" dell'Albergo dei Poveri, p.le Brignole 2 x.com