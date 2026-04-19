In Toscana, il numero di donatori di sangue anziani supera di gran lunga quello dei giovani, con solo il 10% di chi ha meno di 25 anni. La maggior parte delle donazioni proviene ancora da chi ha una lunga storia di impegno nel settore. Questa situazione preoccupa gli operatori, che sottolineano come il ricambio generazionale sia un problema da affrontare per garantire la continuità del sistema trasfusionale.

Montecatini Terme, 18 aprile 2026 – A reggere il sistema trasfusionale toscano sono ancora i donatori storici, ma il ricambio generazionale resta una delle sfide più urgenti. Oggi oltre la metà dei donatori ha più di 46 anni, mentre gli under 25 rappresentano appena il 10 per cento del totale. È il quadro emerso dalla 55esima assemblea regionale di Avis Toscana, che si è svolta a Montecatini Terme. Donazioni stabili, cresce il plasma. Nel 2025 Avis Toscana ha raccolto 105.562 donazioni, con un dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (-0,07%). L’associazione ha garantito da sola il 52 per cento della raccolta complessiva di sangue in Toscana e oltre il 59 per cento di quella di plasma.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avis Toscana, donatori sempre più anziani. Solo uno su dieci ha meno di 25 anni

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Donatori di sangue, una 'popolazione' sempre più anziana ma le giovani donne trainano gli under.

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