Selvaggia Roma si è sposata Il giorno speciale con Luca Teti | Creiamo il nostro per sempre

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Roma ha celebrato il suo matrimonio con Luca Teti, con una cerimonia civile in Comune. La coppia, nota per la partecipazione a programmi televisivi, ha deciso di ufficializzare il loro rapporto con la firma dei documenti. La sposa e lo sposo hanno condiviso con amici e familiari il momento del sì, sottolineando l’intenzione di costruire un futuro insieme. La notizia è stata diffusa attraverso i social, dove sono stati pubblicati alcuni scatti della giornata.

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Fiori d’arancio per Selvaggia Roma e Luca Teti. L’influencer, diventata nota al pubblico televisivo anche grazie a Temptation Island, ha detto il primo ‘sì’ al compagno con la firma dei documenti in Comune. La grande festa, invece, è stata organizzata a fine giugno, quando amici e parenti si. 🔗 Leggi su Today.it

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