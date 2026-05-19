Selvaggia Roma si è sposata Il giorno speciale con Luca Teti | Creiamo il nostro per sempre
Selvaggia Roma ha celebrato il suo matrimonio con Luca Teti, con una cerimonia civile in Comune. La coppia, nota per la partecipazione a programmi televisivi, ha deciso di ufficializzare il loro rapporto con la firma dei documenti. La sposa e lo sposo hanno condiviso con amici e familiari il momento del sì, sottolineando l’intenzione di costruire un futuro insieme. La notizia è stata diffusa attraverso i social, dove sono stati pubblicati alcuni scatti della giornata.
Fiori d’arancio per Selvaggia Roma e Luca Teti. L’influencer, diventata nota al pubblico televisivo anche grazie a Temptation Island, ha detto il primo ‘sì’ al compagno con la firma dei documenti in Comune. La grande festa, invece, è stata organizzata a fine giugno, quando amici e parenti si. 🔗 Leggi su Today.it
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Adoro Alessandra, è fighissima. Se ha preso davvero 300mila euro, spero faccia beneficenza! La conosco fuori dai reality, lei è davvero così come la vedete. Cosa ne pensate del punto di vista di Selvaggia Roma? #SelvaggiaRoma #AlessandraMussolini #g facebook
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