Il torneo degli Internazionali di Roma 2026 si avvicina e il direttore del torneo ha espresso entusiasmo, definendolo un evento particolare per tutti i coinvolti. Ha anche annunciato che, il giorno della finale, assisterà al derby tra le due squadre romane. Ha commentato che, nonostante ci sia una maggiore tensione e pressione rispetto ad altri anni, crede che questa sia l’occasione giusta per ottenere risultati positivi.

“È un torneo speciale per tutti noi, dove vogliamo fare bene. C’è un po’ di tensione rispetto agli altri tornei, un po’ più di pressione che ci mettiamo anche noi da soli, però è l’anno buono, secondo me possiamo fare bene. Anche Jannick sta continuando a vincere, quindi ci aiuta a migliorarci, ci aiuta a provare a raggiungere quello che sta raggiungendo lui, anche se è molto difficile”. Flavio Cobolli, dopo la visita al Quirinale con il presidente Mattarella che ha incontrato le squadre maschili e femminili di tennis. Cobolli, cuore giallorosso, ha poi scherzato con i giornalisti proprio sulla sua fede calcistica: “Nel giorno della finale...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Cobolli: "Torneo speciale, ma il giorno della finale andrò a vedere il derby con la Roma”

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