Salvatore Esposito e Paola Rossi sono promessi sposi l'ex di Gomorra | Era già tutto scritto

L’attore noto per il ruolo in Gomorra e la sua compagna hanno annunciato di essersi promessi sposi. La cerimonia si è svolta nella loro città natale, Napoli. Le foto dell’evento sono state condivise sui social, mostrando i due insieme durante la celebrazione. La coppia ha confermato di aver scelto di sposarsi e di essere felici di condividere questo momento con amici e familiari.

L'attore di Gomorra e la storica compagna hanno celebrato la promessa di matrimonio nella loro città, Napoli. Sui social il romantico annuncio: “Promettere di amarti è stato facile”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Trova in strada una cassetta del ’68 con scritto “voci dei nonni”, l’appello: “Cerco il proprietario”"L'ho trovata questa mattina, di chi è?", l'appello per ritrovare i proprietari di una musicassetta del 1968. Delio Rossi: “Con Ljajic l’ho pagata cara. Suor Paola chiamò dopo un derby: hai fatto una promessa”Delio Rossi è stato un allenatore controcorrente in un calcio che spesso premia l’opportunismo più delle idee e a Fanpage. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Domenica 12 aprile Al Teatro Verdi con A QUALCUNO PIACE CALDO si conclude la stagione teatrale.; SAN SEVERO San Severo, gran finale al Teatro Verdi con A Qualcuno Piace Caldo; Rosanero su Sky Cinema Family - Guida TV; A cena con il dittatore, recensione: il film che racconta una cena immaginaria con Francisco Franco. Salvatore Esposito e Paola Rossi sono promessi sposi, l’ex di Gomorra: Era già tutto scrittoSalvatore Esposito e Paola Rossi sono pronti al grande passo. L'attore, diventato celebre in tutto il mondo per l’interpretazione di Genny Savastano in Gomorra, ha condiviso con i fan la gioia della ... fanpage.it Salvatore Esposito presto sposerà Paola Rossi: La amo dal 2014?/ Vogliamo avere figliSalvatore Esposito, l'amore per Paola Rossi: i due convoleranno presto a nozze dopo la proposta arrivata nel 2023. Si amano ormai dal 2014 Salvatore Esposito, attore napoletano e volto di Gomorra, è ... ilsussidiario.net Salvatore Esposito e Paola Rossi sono promessi sposi “Promettere di amarti è stato facile, perché nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto”, ha scritto l’attore condividendo alcuni scatti della loro promessa di matrimonio #Verissi facebook #Autismo “La Forza del Silenzio” di Salvatore Esposito, storia di Autismo e Amore x.com