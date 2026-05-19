Selettività degli attrezzi per ridurre le catture accidentali | pubblicato il primo bando del GAL Pesca Magna Graecia

È stato pubblicato il primo bando del GAL Pesca Magna Graecia dedicato alla selettività degli attrezzi di pesca, con l’obiettivo di ridurre le catture accidentali. Il provvedimento si rivolge ai pescatori locali e mira a promuovere pratiche più mirate e sostenibili. La misura fa parte di un intervento più ampio volto a sostenere il settore e a migliorare le tecniche di pesca, con risorse destinate a interventi specifici sul territorio.

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