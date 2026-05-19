Selettività degli attrezzi per ridurre le catture accidentali | pubblicato il primo bando del GAL Pesca Magna Graecia

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il primo bando del GAL Pesca Magna Graecia dedicato alla selettività degli attrezzi di pesca, con l’obiettivo di ridurre le catture accidentali. Il provvedimento si rivolge ai pescatori locali e mira a promuovere pratiche più mirate e sostenibili. La misura fa parte di un intervento più ampio volto a sostenere il settore e a migliorare le tecniche di pesca, con risorse destinate a interventi specifici sul territorio.

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Pubblicato il primo bando del GAL Pesca Magna Graecia “Selettività degli attrezzi per ridurre le catture accidentali” a sostegno dei pescatori del territorio. Il GAL Pesca Magna Graecia comunica l’apertura del suo primo bando pubblico, un intervento strategico volto a promuovere la pesca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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