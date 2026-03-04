Pronto il bando del ’Gal’ per le imprese

È stato pubblicato il bando del Gal destinato alle imprese della montagna pistoiese. L’obiettivo è sostenere le aziende esistenti e stimolare la creazione di nuove attività nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. La misura mira a rafforzare il tessuto economico locale e a promuovere lo sviluppo imprenditoriale nell’area montana.

Un’occasione concreta per consolidare il tessuto economico della montagna pistoiese e favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Confcommercio Pistoia e Prato annuncia l’apertura del nuovo bando emesso dal Gal MontagnAppennino, una misura strategica che mette a disposizione una dotazione complessiva di 782.480 euro per l’anno in corso, destinata esclusivamente alle micro e piccole imprese non agricole operanti nelle aree rurali. L’agevolazione prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto con intensità variabili in base alla tipologia di impresa: il sostegno copre il 50% delle spese per le piccole imprese, sale al 60% per le microimprese e raggiunge il 65% nel caso di realtà giovanili guidate da under 41. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto il bando del ’Gal’ per le imprese Gal Appennino in campo. Sostegni ai castanicoltori. Pronto un nuovo bandoUn altro bando del Gal Appennino Bolognese per la valorizzazione dei castagneti da frutto. Bando del Gal da ottocentomila euro per sostenere il territorioUn importante sostegno per il territorio arriva grazie al nuovo bando del Gal MontagnAppennino e la presidente, Marina Lauri, così commenta: "Un... How to FAST TRACK Your Personal Growth | Les Brown's Wisdom in 31 Minutes Una selezione di notizie su Pronto il bando del 'Gal' per le imprese Temi più discussi: Pronto il bando del ’Gal’ per le imprese; Concessioni, pronto il bando tipo; Museo del mare, pronto il bando: a Reggio un tavolo tecnico per i contenuti; Ristori per le attività commerciali sgomberate in via Lucera: pronto il bando da 30mila euro - FoggiaToday. Santa Liberata: Pronto il bando per gli ormeggiIn questi giorni uscirà il bando per l’assegnazione degli ormeggi del canale di Santa Liberata. Ad annunciarlo è l’assessore ... msn.com Pronto a Roseto il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dedicato agli over 65Roseto degli Abruzzi. L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi rende noto che è pronto per andare in pubblicazione il Bando ... abruzzolive.it Oratorio dell'Immacolata, avanti col restyling del teatro Greppi. Pronto a dicembre con l'aiuto di tutti. Il grazie ai benefattori. x.com Tutto pronto per l’edizione 2026 della festa del mandorlo in fiore, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo. Un vasto programma ricco di spettacoli, musiche, danze e intrattenimento facebook