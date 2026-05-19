Seletti ha annunciato di aver preparato le valigie per Ragusa, ma al momento invia un nuovo richiamo al territorio. Nel frattempo, un gruppo di dieci ragazze, con un’età media di 19,5 anni, ha portato avanti un’impresa senza ricevere ancora il supporto promesso. La situazione riguarda l’attività di alcune giocatrici, coinvolte in un progetto che non ha ricevuto le risposte attese. La questione si inserisce in un quadro di interventi e richieste da parte delle parti interessate.

Le ragazze che fecero l’impresa. Dieci giocatrici dall’età media di 19,5 anni che non ricevono lo stipendio da mesi, ma che ad ogni partita mettono in campo grinta e cuore conquistando la serie A1 grazie ad una marcia incredibile che le ha viste perdere soltanto tre volte nelle 20 gare disputate nel 2026 tra campionato e playoff. Brzonova, Cappellotto, Caterina ed Elena Ciuffoli, Cosaro, Guzzoni, Milanovic, Onnela, Ronchi, Zanetti sono entrate nella storia della pallacanestro faentina, sapientemente guidate da Paolo Seletti, che ha centrato la promozione in A1 dopo averla sfiorata due volte con la Magika Castel San Pietro, e dal suo staff. Un gruppo unito che ha dato il massimo come primo obiettivo pur giocando gratis o quasi, una qualità dovuta all’entusiasmo di atlete giovanissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seletti ha già le valigie pronte per Ragusa: "Ma ora mandiamo un altro Sos al territorio"

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