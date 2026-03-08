David ha le valigie pronte via per 18 milioni | la destinazione

Jonathan David sta preparando le valigie e si appresta a partire per una nuova destinazione. La sua avventura alla Juventus sembra essere giunta al termine, con le trattative che si avvicinano alla conclusione. La decisione finale riguarda un trasferimento da 18 milioni di euro. La situazione attuale riguarda esclusivamente il futuro dell’attaccante canadese e la sua prossima squadra.

Sembra ormai agli sgoccioli l’avventura di Jonathan David alla Juve: le ultime sul futuro dell’attaccante canadese. Anche contro il Pisa ha deluso disputando una prima metà di gara tutt’altro che esaltante, tanto che Luciano Spalletti lo ha richiamato in panchina e la Juve a quel punto ha dilagato per 4-0. Jonathan David ha floppato ancora una volta e appare sempre più probabile un suo addio al termine della stagione in corso. David (AnsaFoto) – Calciomercato.it Con il rientro imminente di Vlahovic, è probabile che il canadese torni in panchina e venga impiegato col contagocce. David, che è arrivato la scorsa estate a parametro zero, vanta diversi estimatori in Inghilterra e occhio soprattutto all’ Aston Villa che lavora per portarlo in Premier League l’anno prossimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Primo tempo con David in campo: 0 gol. Secondo tempo con David in panchina: 4 gol. Openda neanche entra. È la bocciatura definitiva dei due nuovi acquisti della Juventus - facebook.com facebook

Pagelle #Juve: David, alibi finiti. Cambiaso stappa, Conceicao manda al manicomio. Bentornato Yildiz x.com