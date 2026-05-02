Openda ha le valigie pronte | addio Juve e destinazione a sorpresa

Il calciatore ha preparato le valigie e potrebbe lasciare la squadra senza ancora aver annunciato la destinazione. Il mercato della squadra è molto attivo, con diverse operazioni in uscita in corso. Le ultime notizie riguardano proprio il futuro di Openda e i possibili sviluppi sulla sua cessione. La situazione si sta evolvendo rapidamente e ancora non si conoscono i dettagli sulla sua prossima squadra.

Mercato bianconero molto caldo, soprattutto per quel che riguarda i movimenti in uscita: le ultime su Openda. È la più grande delusione della stagione della Juventus, ma paradossalmente qualche settimana fa è ufficialmente scattata la clausola che prevedeva l’acquisto a titolo definitivo di Lois Openda dal Lipsia per 40,6 milioni. Una cifra esorbitante, soprattutto se si considera il rendimento del centravanti belga classe 2000. Openda – Calciomercato.it (Ansa Foto) Openda che quasi sicuramente lascerà la Juve al termine della stagione in corso. Lo riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui tra le squadre più interessate al calciatore ci sarebbe il Coventry City, appena promosso in Premier League dopo il trionfo in Championship.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Openda ha le valigie pronte: addio Juve e destinazione a sorpresa EXTENDED HIGHLIGHTS Juvents 2-2 Lazio | Serie A Notizie correlate David ha le valigie pronte, via per 18 milioni: la destinazioneSembra ormai agli sgoccioli l’avventura di Jonathan David alla Juve: le ultime sul futuro dell’attaccante canadese. “Ha le valigie pronte”. Gf Vip shock, il concorrente vuole andare via: tensione in casaIl reality show più seguito d’Italia continua a regalare colpi di scena che infiammano le discussioni sul web, nonostante i dati relativi allo share...