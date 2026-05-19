Dal 15 al 17 maggio si è tenuto presso il villaggio di Calanovella Mare, nel comune di Piraino, il Secondo Raduno Nazionale di Anziani Italia Rete Associativa ETS–APS. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi anziani provenienti da diverse regioni, che hanno preso parte a tre giorni di incontri, sessioni di formazione e attività di confronto. La manifestazione si è conclusa con un bilancio molto positivo, sottolineando l’interesse e la volontà di coinvolgimento delle persone anziane nel territorio.

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il Secondo Raduno Nazionale di Anziani Italia Rete Associativa ETS–APS, svoltosi dal 15 al 17 maggio presso il villaggio di Calanovella Mare, nel comune di Piraino (ME). L’evento ha registrato una partecipazione complessiva di oltre 650 persone, con 451 presenze fisse e circa 200 partecipanti giornalieri provenienti dalle regioni del Centro-Sud. Le tre giornate hanno rappresentato un importante momento di confronto nazionale sui temi della prevenzione, della tutela dei diritti, della longevità attiva e del ruolo sociale delle comunità anziane. L’organizzazione dell’iniziativa è stata coordinata dalla Presidente nazionale Maria Brunella Stancato, affiancata dall’intero direttivo, che ha guidato con rigore e professionalità una macchina operativa complessa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Secondo Raduno Nazionale di Anziani Italia: tre giorni di confronto, formazione e partecipazione a Calanovella Mare

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