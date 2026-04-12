Ostuni celebra mare e costa | due giorni di partecipazione e tutela del territorio

Oggi si è conclusa a Ostuni una manifestazione di due giorni dedicata alla celebrazione del mare e della costa. L’evento, promosso dall’Associazione Appia Traiana Francigena APS e dalla Lega Navale locale, ha coinvolto numerosi partecipanti e ha visto varie attività sul territorio. La partecipazione è stata significativa e l’iniziativa si è concentrata sulla tutela e la valorizzazione delle risorse marine e costiere della zona.

OSTUNI - Si è conclusa oggi la due giorni dedicata alla Giornata Nazionale del Mare e alla Giornata Nazionale della Costa, che ha visto l’Associazione Appia Traiana Francigena APS e la Lega Navale di Ostuni protagoniste di un evento molto partecipato e apprezzato.Alle iniziative hanno preso parte.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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