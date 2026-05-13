Tutto pronto per il raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri svelato il programma della tre giorni

A Rimini si avvicina il 26esimo raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con l’organizzazione che sta completando i preparativi per la tre giorni. Nel Parco del Mare vengono allestiti vari stand dedicati alle diverse specialità dell’Arma dei Carabinieri, che ospiteranno attività e dimostrazioni durante l’evento. L’area si sta popolando di strutture e segnaletica per accogliere i partecipanti e il pubblico previsto.

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Rimini è pronta a ospitare il 26esimo raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Sul Parco del mare fervono i preparativi e le attività con la realizzazione di numerosi stand che ospiteranno le varie specialità dell’Arma dei Carabinieri. Un vero abbraccio tra cittadini e l’istituzione più.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firmata la convenzione per il Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale CarabinieriAttese a Rimini 70mila persone per l'appuntamento dell'Arma, dal 15 al 17 maggio tre giorni di eventi tra piazze, lungomare e arena Martedì nella... Raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, stipulato l'accordo tra Comune e ArmaLa Giunta comunale di Rimini ha approvato nella seduto di ieri la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri con... Temi più discussi: ROSETO SI TINGE DI ROSA: TUTTO PRONTO PER IL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA; CAMPIONATO NAZIONALE SLALOM - Tutto pronto per lo Slalom Guspini-Arbus; A Montesilvano per la coppa del Mondo di Paraciclismo a Montesilvano sette medaglie per gli azzurri nella terza giornata; Tutto pronto per il Premio La Primavera delle Donne. Tre giorni di eventi, celebrazioni e attività al Parco del Mare e in diversi luoghi della città per il grande appuntamento che riunirà migliaia di partecipanti da tutta Italia #Rimini #Attualita x.com Rimini, tutto pronto per il XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale CarabinieriTre giorni di eventi, celebrazioni e attività al Parco del Mare e in diversi luoghi della città per il grande appuntamento che riunirà migliaia di partecipanti da tutta Italia ... altarimini.it Rimini, raduno nazionale dei Carabinieri: il programma dal 15 al 17 maggioRimini è ormai pronta per il 26° Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Sul parco del mare fervono i preparativi e le attività con ... corriereromagna.it