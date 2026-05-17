Oggi si disputa la finale playoff di Seconda categoria nel girone A toscano, con lo stadio “Raffi” che ospita la sfida tra Massarosa e Gragnolese. La partita rappresenta un momento cruciale per il team di casa, che punta a ottenere la promozione in Prima categoria. La formazione di Massarosa è cresciuta negli ultimi anni, passando dalla Terza categoria a questa fase finale, alimentando così il desiderio di un salto di livello.

Oggi è il grande giorno della finale playoff di Seconda categoria per alimentare sempre più il sogno di salire in Prima del Massarosa, realtà in netta ascesa e crescita in queti ultimi anni dopo esser ripartita dalla Terza categoria. Alle 16 sul campo neutro del “Raffi“ a Romagnano i biancorossi del presidentissimo Andrea Bonuccelli affronteranno la Gragnolese contro cui in campionato hanno pareggiato 1-1 al ritorno di recente dopo aver vinto 2-1 all’andata là. Ma oggi fa storia a sé: è un’altra partita, dove il Massarosa comunque ha il vantaggio dei due risultati su tre a disposizione per spuntarla in questo ultimo atto del girone A di Seconda categoria Toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: finale playoff Seconda categoria Toscana (girone A). Massarosa al “Raffi“ contro la Gragnolese

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Pescarolo-Acquanegra 3-2: finale playoff Seconda categoria girone H, 10 maggio 2026

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