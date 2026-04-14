Trump ' il Papa non capisce quello che sta succedendo in Iran'
Durante una telefonata con il Corriere della Sera, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il Papa non comprende la situazione attuale in Iran. La sua affermazione si riferisce alle percezioni di Trump riguardo alla conoscenza del Pontefice sui fatti in Iran. La conversazione ha avuto luogo in un momento di tensione tra le parti interessate. Nessuna altra informazione è stata fornita sul contesto o sulla durata della telefonata.
Il Papa "non ha idea di cosa sta succedendo in Iran": così Donald Trump nel corso della sua telefonata con il Corriere della Sera. Per Trump il Pontefice non capisce che l'Iran costituisce una minaccia nucleare: "Non capisce - afferma - e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese".🔗 Leggi su Lanazione.it
Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran
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