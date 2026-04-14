Trump ' il Papa non capisce quello che sta succedendo in Iran'

Durante una telefonata con il Corriere della Sera, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il Papa non comprende la situazione attuale in Iran. La sua affermazione si riferisce alle percezioni di Trump riguardo alla conoscenza del Pontefice sui fatti in Iran. La conversazione ha avuto luogo in un momento di tensione tra le parti interessate. Nessuna altra informazione è stata fornita sul contesto o sulla durata della telefonata.