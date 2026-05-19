Cannes 2026 Sebastian Stan rompe il silenzio su Trump | Siamo in una pessima situazione

A due anni dalla sua partecipazione a un evento controverso sulla Croisette, l’attore ha preso parte a Cannes 2026 per presentare il suo nuovo film. Durante la manifestazione, ha commentato la situazione politica attuale, affermando che la situazione è difficile. La sua presenza al festival è stata accompagnata da alcune dichiarazioni riguardanti il suo passato ruolo pubblico, che continuano a suscitare attenzione tra i presenti. La sua partecipazione ha attirato l’interesse dei media, concentrati sulle sue parole e sui progetti in corso.

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