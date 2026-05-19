Cannes 2026 Sebastian Stan rompe il silenzio su Trump | Siamo in una pessima situazione

Da cinemaserietv.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A due anni dalla sua partecipazione a un evento controverso sulla Croisette, l’attore ha preso parte a Cannes 2026 per presentare il suo nuovo film. Durante la manifestazione, ha commentato la situazione politica attuale, affermando che la situazione è difficile. La sua presenza al festival è stata accompagnata da alcune dichiarazioni riguardanti il suo passato ruolo pubblico, che continuano a suscitare attenzione tra i presenti. La sua partecipazione ha attirato l’interesse dei media, concentrati sulle sue parole e sui progetti in corso.

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A due anni dalla controversa premiere di The Apprentice sulla Croisette, Sebastian Stan è tornato a Cannes 2026 per presentare il suo nuovo film Fjord, ma l’ombra del suo ruolo da Donald Trump continua a seguirlo. Durante la conferenza stampa del 19 maggio 2026, l’attore non ha esitato a esprimere una posizione netta sulla situazione politica americana. Sebastian Stan says making “Fjord” reconnected him to his Romanian roots” “It’s been a journey for me to reconnect with Romania. I left in a very chaotic way and I’ve really tried to educate myself about the country, and I’ve found through film I can learn easier. I think that’s..... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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