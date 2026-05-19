Cannes 2026 Sebastian Stan rompe il silenzio su Trump | Siamo in una pessima situazione
A due anni dalla sua partecipazione a un evento controverso sulla Croisette, l’attore ha preso parte a Cannes 2026 per presentare il suo nuovo film. Durante la manifestazione, ha commentato la situazione politica attuale, affermando che la situazione è difficile. La sua presenza al festival è stata accompagnata da alcune dichiarazioni riguardanti il suo passato ruolo pubblico, che continuano a suscitare attenzione tra i presenti. La sua partecipazione ha attirato l’interesse dei media, concentrati sulle sue parole e sui progetti in corso.
A due anni dalla controversa premiere di The Apprentice sulla Croisette, Sebastian Stan è tornato a Cannes 2026 per presentare il suo nuovo film Fjord, ma l’ombra del suo ruolo da Donald Trump continua a seguirlo. Durante la conferenza stampa del 19 maggio 2026, l’attore non ha esitato a esprimere una posizione netta sulla situazione politica americana. Sebastian Stan says making “Fjord” reconnected him to his Romanian roots” “It’s been a journey for me to reconnect with Romania. I left in a very chaotic way and I’ve really tried to educate myself about the country, and I’ve found through film I can learn easier. I think that’s..... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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Sebastian Stan e Renate Reinsve durante i 10 minuti di standing ovation per Fjord di Cristian Mungiu al Festival di Cannes. Video: @variety #cannes3036 facebook
Il 'Fjord' di Cristian Mungiu con Sebastian Stan e Renate Reinsve riceve un'esuberante ovazione di 12 minuti — la più lunga dell'anno fino ad ora a Cannes reddit
Sebastian Stan è il protagonista del numero speciale di Deadline in occasione di Cannes. x.com
Cannes 2026 | Sebastian Stan And Renate Reinsve Get Emotional As Fjord Gets 10-Minute Standing OvationPalme d’Or winner Cristian Mungiu’s devastating family legal drama Fjord, starring Sebastian Stan and Renate Reinsve, had its world premiere in Cannes on Monday night and received a 10-minute ovation. outlookindia.com
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