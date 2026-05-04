Tagli alla scuola manifestazione della Cgil | i numeri dei posti dei docenti in provincia

In provincia, si registrano tagli al personale docente per il prossimo anno scolastico, secondo quanto comunicato dalla Flc Cgil. La manifestazione indetta dalla stessa organizzazione ha visto una partecipazione significativa, evidenziando le preoccupazioni sul numero di posti disponibili nelle scuole pubbliche. La situazione riguarda una diminuzione delle assunzioni e una riduzione delle risorse destinate all’istruzione, che hanno portato alla mobilitazione del personale docente e alle proteste sul territorio.

Il mondo della scuola incrocia le braccia. “Ancora una volta tagli alla scuola pubblica e sempre più perdenti posto fra i docenti delle nostre istituzioni scolastiche per il prossimo anno scolastico” commenta Flc Cgil. Per questo motivo, giovedì 7 – dalle 10.30 – è in programma una manifestazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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