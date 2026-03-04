Immissioni in ruolo ATA su tutti i posti vacanti | FLC CGIL propone emendamento al Decreto PNRR

La FLC CGIL ha consegnato alle forze parlamentari un emendamento al Decreto PNRR riguardante le immissioni in ruolo degli ATA su tutti i posti vacanti. La proposta riguarda specificamente la possibilità di assumere personale per coprire tutte le posizioni libere nel settore scolastico, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità nelle attività amministrative e di supporto.

La FLC CGIL ha consegnato alle forze parlamentari una serie di emendamenti al Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione".