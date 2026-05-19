Scuola in Fattoria dalle radici alla tavola | a Masserie Amodio la lezione ha il sapore di libertà

A Masserie Amodio, oltre ottanta studenti delle quarte classi della scuola primaria di Castellaneta hanno partecipato alla terza tappa di “Scuola in Fattoria”. Durante l’attività, i bambini hanno appreso come vivere in armonia con le regole della natura, toccando con mano aspetti legati alla vita in campagna e alla produzione alimentare. L’iniziativa si è conclusa con una lezione che ha coinvolto i giovani in un percorso pratico e diretto, dal rispetto delle radici agricole fino alla tavola.

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