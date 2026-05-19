Scuola in Fattoria dalle radici alla tavola | a Masserie Amodio la lezione ha il sapore di libertà
A Masserie Amodio, oltre ottanta studenti delle quarte classi della scuola primaria di Castellaneta hanno partecipato alla terza tappa di “Scuola in Fattoria”. Durante l’attività, i bambini hanno appreso come vivere in armonia con le regole della natura, toccando con mano aspetti legati alla vita in campagna e alla produzione alimentare. L’iniziativa si è conclusa con una lezione che ha coinvolto i giovani in un percorso pratico e diretto, dal rispetto delle radici agricole fino alla tavola.
Mottola (Ta) – «Vivere secondo le regole della natura». È ciò che hanno imparato stamane più di 80 alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli-Giovinazzi-Surico di Castellaneta, protagonisti della terza tappa di Scuola in Fattoria. Il progetto didattico promosso da Cia Due Mari stavolta ha toccato Masserie Amodio, in agro di Mottola, per mostrare ai più piccini come è possibile trasformare le materie prime fatte in masseria, con la lavorazione di un tempo. Così, sotto gli occhi attenti dei loro docenti e dello staff di Cia Due Mari, composto dal presidente Giannicola D’Amico, dal direttore Vito Rubino e da Eleonora Bandello e. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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