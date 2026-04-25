25 aprile Valditara | Il fascismo negava la libertà La scuola rifletta sulle radici della Costituzione Ma a Napoli spunta cartello choc contro di lui

Il ministro dell’Istruzione ha definito il 25 aprile come una giornata di riflessione, sottolineando che il fascismo negava la libertà e che la scuola dovrebbe analizzare le radici della Costituzione. La dichiarazione è stata fatta durante un punto stampa a Milano, davanti alla Lapide della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Nel frattempo, a Napoli è stato esposto un cartello che ha attirato l’attenzione, senza ulteriori dettagli disponibili.