Dalla terra alla tavola la sfida biologica dello chef | quando la ristorazione affonda le radici nell' orto di casa
All’Atelier gourmet di Gatteo Mare, la cucina si basa su prodotti provenienti dall’orto di casa, trasformando la filosofia del km 0 in un progetto reale. La scelta di ingredienti locali e stagionali permette di ridurre i passaggi tra produzione e consumo. La ristorazione si concentra sull’uso diretto di ortaggi coltivati in loco, creando un collegamento diretto tra terra e piatto.
All’Atelier gourmet di Gatteo Mare, la cucina a km 0 non è uno slogan, ma un progetto concreto che parte dalla terra e arriva direttamente in tavola. Il ristorante fondato dallo chef Aldo Santoro ha, infatti, costruito la propria identità su un’idea precisa: collegare natura e ristorazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Radio Maria. . LIVE P. LIVIOEDITORIALE: IL PAPA: "IL DOLCE CRISTO IN TERRA" - 14/04/2026 - facebook.com facebook
Tennis: Sinner n.1 e la terra non è più un tabù, sognando Parigi. Umiltà e lavoro, in pochi mesi recuperati 3.000 punti su Alcaraz. #ANSA x.com