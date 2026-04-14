Dalla terra alla tavola la sfida biologica dello chef | quando la ristorazione affonda le radici nell' orto di casa

All’Atelier gourmet di Gatteo Mare, la cucina si basa su prodotti provenienti dall’orto di casa, trasformando la filosofia del km 0 in un progetto reale. La scelta di ingredienti locali e stagionali permette di ridurre i passaggi tra produzione e consumo. La ristorazione si concentra sull’uso diretto di ortaggi coltivati in loco, creando un collegamento diretto tra terra e piatto.