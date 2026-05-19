Nella notte, un gruppo di tifosi ha raggiunto i tetti di un centro ippico, occupandoli senza autorizzazione. La presenza dei supporter in questa posizione insolita ha sollevato preoccupazioni riguardo ai rischi per i cavalli che si trovano all’interno dei box, a causa delle vibrazioni generate dal movimento sulla struttura. Restano da chiarire come siano riusciti ad accedere ai tetti senza controlli e quali siano le conseguenze potenziali per gli animali coinvolti.

? Domande chiave Come hanno fatto i tifosi a occupare i tetti senza controllo?. Quali rischi concreti corrono i cavalli per le vibrazioni sui box?. Chi dovrà rispondere dell'intrusione nella proprietà privata del Centro Ippico?. Quali quattro richieste ha presentato il presidente Lazzaroni alle autorità?.? In Breve Presidente Fabio Lazzaroni chiede presidio perimetrale e identificazione responsabili a Comune e Prefettura.. Vibrazioni e rumori sui tetti rischiano di causare panico e traumi ai cavalli.. Centro ippico fondato nel 1952 richiede protocolli di gestione con Inter e autorità.. Le strutture storiche di via Fetonte non reggono il peso dei gruppi di tifosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto Inter: tifosi sui tetti del Centro ippico, rischio per i cavalli

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