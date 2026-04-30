Incendio al centro ippico salvati trenta cavalli

Un principio di incendio si è verificato nel centro ippico di San Biagio, coinvolgendo sterpaglie, foglie secche e pulviscolo dei pioppi. L'incendio è stato domato, consentendo il salvataggio di trenta cavalli ospitati nella struttura. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni strutturali significativi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle modalità di intervento.

Principio di incendio domato al Circolo Ippico di San Biagio. A prendere fuoco son state delle sterpaglie, miste a foglie secche e pulviscolo dei pioppi. Che, più distanti comunque dal centro di addestramento, in Via Tasso, sul confine con la parallela Via Patuzza, hanno iniziato a bruciare innalzando in cielo una colonna di fumo. Che, intorno alle 16, ha fatto scattare l’allarme, raccolto dai Pompieri del distaccamento di Portomaggiore. I caschi giallorossi, una volta giunti sul posto, hanno completato l’opera di spegnimento già partita grazie al pronto intervento del personale, e dal titolare, che avevano da subito già attivato gli idranti del sistema antincendio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio al centro ippico, salvati trenta cavalli Notizie correlate Elisabetta Canalis a Montecatini, pomeriggio al centro ippico. Sorrisi a cavallo con la figliaMontecatini Terme, 19 febbraio 2026 – Il suo cuore è legato in modo indissolubile ai cavalli. Giochi in sella mascherati, al centro ippico arriva la 'Festa di Carnevale a cavallo'Sabato 21 febbraio il Centro Ippico EquiPassione di San Carlo ospiterà la ‘Festa di Carnevale a cavallo’, un’iniziativa aperta alla cittadinanza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio al centro ippico, salvati trenta cavalli; Vasto incendio di un maneggio di Hombrechtikon; Fiamme al Centro Ippico. In salvo oltre trenta cavalli; Parco, attesi in migliaia. Giorni tra natura e relax: Godetevelo, rispettatelo. Incendio al centro ippico, salvati trenta cavalliPrincipio di incendio domato al Circolo Ippico di San Biagio. A prendere fuoco son state delle sterpaglie, miste a foglie secche e pulviscolo dei pioppi. Che, più distanti comunque dal centro di ... ilrestodelcarlino.it Mi faceva pulire i genitali dei cavalli a mani nude, le testimonianze delle violenze nel centro ippico militareMi ha rovinato l’esistenza, mi usava, mi offendeva. A parlare così è una delle persone che accusano il tenente colonello Giampaolo Cati che risponde di molestie, violenza privata e abuso di autorità ... ilfattoquotidiano.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della Protezion - facebook.com facebook Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com