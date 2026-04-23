Ventenne ucciso nel Casertano reo-confesso al Gip | Chiedo scusa e mi pento

Un giovane di vent’anni è stato ucciso nel Casertano, e il sospettato ha confessato davanti al giudice. Durante l’udienza, l’uomo ha dichiarato di essere pentito e di aver chiesto scusa, confermando le confidenze già fornite alla procura. La vicenda si è svolta nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui sono state acquisite le versioni del sospettato, che ha riconosciuto la propria responsabilità.

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