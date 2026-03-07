Omicidio patron TelePordenone reo confesso non parla davanti al Gip | Preoccupato per mio figlio disabile

Al tribunale di Pordenone si è svolta l’udienza di convalida del fermo di Loriano Bedin, reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso. Bedin, che non ha parlato davanti al Gip, ha dichiarato di essere preoccupato per suo figlio disabile. La procedura giudiziaria è iniziata con il fermo e il suo successivo interrogatorio.

L'udienza di convalida del fermo di Loriano Bedin, reo confesso dell'omicidio dell'imprenditore Mario Ruoso, si è svolta al tribunale di Pordenone. Il 67enne ha scelto di non rispondere al pm. La Procura ha chiesto il carcere, mentre la difesa vorrebbe i domiciliari con braccialetto elettronico. Intanto attesa per l'autopsia sul corpo del patron di TelePordenone.