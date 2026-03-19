Il maestro Martin Scorsese è tornato ufficialmente dietro la macchina da presa. Apple Original Films ha annunciato oggi l’inizio delle riprese di “What Happens at Night“, svelando contestualmente la prima immagine ufficiale dal set. Il film, che segna una nuova prestigiosa collaborazione tra il regista e la piattaforma dopo il successo di Killers of the Flower Moon, vede protagonisti due pesi massimi di Hollywood: i premi Oscar Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Le riprese sono attualmente in corso nei suggestivi scenari della Repubblica Ceca, con il supporto della Czech Film Commission. Tratto dall’omonimo romanzo di Peter Cameron, il... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Scorsese, DiCaprio e Jennifer Lawrence: al via le riprese di “What Happens at Night”. Ecco la prima foto ufficiale

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