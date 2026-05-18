Sub italiani morti alle Maldive team finlandese tenta il recupero dei corpi
Un team di subacquei di una società finlandese si prepara a immergersi nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, con l’obiettivo di recuperare i corpi di quattro italiani scomparsi durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità. I quattro sono rimasti sotto dopo l’escursione di giovedì scorso e da allora non sono stati più ritrovati. La missione di salvataggio è stata avviata nel tentativo di ritrovare i corpi e completare le operazioni di recupero.
Il team di subacquei di Dan Europe tra pochi minuti si immergerà nelle acque di Alimathà, nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il briefing operativo e la partenza verso... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Italiani morti alle Maldive, riprese le ricerche degli altri 4 corpi
Sullo stesso argomento
Sub morti alle Maldive, arrivato il team finlandese per recuperare i corpi: «Si immerge domani». Stasera il rientro dei 20 italiani – La direttaRiprenderanno domani, lunedì 18 maggio, le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei quattro cittadini italiani – Monica Montefalcone, Giorgia...
Sub italiani morti, alle Maldive il team finlandese per il recupero. Rientrati i 20 italiani del Duke of York(Adnkronos) – Sono atterrati all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 20 i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai...
Sub morti alle Maldive, tornati i venti italiani a bordo della barca: Siamo molto provati milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Sub italiani morti alle Maldive: oggi riprendono le operazioni di recupero dei corpi nella grotta dove è avvenuta la tragedia. Intanto emergono nuovi dettagli dalle indagini - Facebook facebook
Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit
Italiani morti alle Maldive, al via immersione team subacquei per recupero dei corpi. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, continua ricerca corpi: al lavoro team internazionale. LIVE ... tg24.sky.it
Italiani morti alle Maldive, arrivati i sub finlandesi. I 20 connazionali rientratiLeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, aperta inchiesta. Morto sub impegnato in ricerche corpi. LIVE ... tg24.sky.it