Sub italiani morti alle Maldive team finlandese tenta il recupero dei corpi

Un team di subacquei di una società finlandese si prepara a immergersi nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, con l’obiettivo di recuperare i corpi di quattro italiani scomparsi durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità. I quattro sono rimasti sotto dopo l’escursione di giovedì scorso e da allora non sono stati più ritrovati. La missione di salvataggio è stata avviata nel tentativo di ritrovare i corpi e completare le operazioni di recupero.

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