Sub italiani morti alle Maldive team finlandese tenta il recupero dei corpi

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di subacquei di una società finlandese si prepara a immergersi nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, con l’obiettivo di recuperare i corpi di quattro italiani scomparsi durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità. I quattro sono rimasti sotto dopo l’escursione di giovedì scorso e da allora non sono stati più ritrovati. La missione di salvataggio è stata avviata nel tentativo di ritrovare i corpi e completare le operazioni di recupero.

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Il team di subacquei di Dan Europe tra pochi minuti si immergerà nelle acque di Alimathà, nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il briefing operativo e la partenza verso... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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