Scontro tra un' auto e un furgone Ferito un 70enne

Stamattina, poco dopo le 10, un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato nella località Le Querce, nel comune di Bucine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno assistito un uomo di 70 anni rimasto ferito nell’incidente. La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo non sono state rese note. La polizia locale ha avviato le verifiche necessarie per chiarire l’accaduto.

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