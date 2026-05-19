Scontro tra un' auto e un furgone Ferito un 70enne
Stamattina, poco dopo le 10, un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato nella località Le Querce, nel comune di Bucine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno assistito un uomo di 70 anni rimasto ferito nell’incidente. La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo non sono state rese note. La polizia locale ha avviato le verifiche necessarie per chiarire l’accaduto.
I soccorritori del 118 sono dovuti intervenire poco dopo le 10 di stamani, 19 maggio, per un incidente tra un'auto e un furgone che si è verificato nel comune di Bucine, in località Le Querce. In seguito allo scontro un uomo di 70 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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