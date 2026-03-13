Drammatico incidente in autostrada sull' A1 scontro auto-furgone | tre morti e un ferito grave

Questa mattina alle 7.30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Sud, si è verificato uno scontro tra un’auto e un furgone. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone, di cui tre hanno perso la vita e una è rimasta ferita gravemente. L’incidente si è verificato nel territorio di Arce, causando notevoli disagi al traffico.

Sono tre le vittime dello scontro tra un furgone ed un’auto avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Sud, nel territorio di Arce (Frosinone). Il furgone è di un’impresa edile con sede in provincia di Frosinone e trasportava alcuni operai in un cantiere del cassinate: in tre sono rimasti incastrati nel mezzo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli. L'auto con la quale si è scontrato era guidata da un automobilista di Frosinone che ora è ricoverato con codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. A causa dell’incidente si sono formati circa 5 chilometri di coda, ora quasi interamente risolti, ed il traffico in questo momento scorre su una sola corsia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

