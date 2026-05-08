Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto tra Vion e Tres, quando un'auto si è ribaltata. L'incidente si è verificato durante una manovra che ha portato al ribaltamento del veicolo. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno utilizzato le pinze idrauliche per estrarre le persone dall'auto. Le due donne sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

? Domande chiave Come è avvenuta la manovra che ha causato il ribaltamento?. Perché i soccorritori non hanno dovuto usare le pinze idrauliche?. Quali fattori della strada hanno influenzato la traiettoria dell'auto?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate allo scontro?.? In Breve Allerta alle 7:53 con intervento dei vigili del fuoco di Tres e Taio.. Due donne di 37 e 44 anni trasportate in codice rosso a Cles.. Strada tra Vion e Tres chiusa al transito per circa due ore.. Incidente avvenuto giovedì 7 maggio poco prima delle ore 8:00.. Due donne sono state trasportate in codice rosso all’ospedale di Cles giovedì 7 maggio, dopo un violento scontro stradale avvenuto nella zona tra Vion e Tres poco prima delle ore 8:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra auto tra Vion e Tres: due donne ferite dopo il ribaltamento

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