In una recente decisione legale, le accuse mosse da Elon Musk nei confronti di Sam Altman e della società OpenAI sono state respinte, lasciando il ricorso senza seguito per motivi procedurali. La disputa riguardava questioni legate a presunte violazioni contrattuali, ma il tribunale ha stabilito che le accuse non potevano essere considerate in questa fase. La vicenda evidenzia le tensioni tra alcune delle figure più influenti del settore tecnologico, con un esito che favorisce i soggetti coinvolti nell’azione legale.

NEW YORK – Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. In meno di due ore di deliberazioni, una giuria della California ha respinto all’unanimità le accuse dell’uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale e di OpenAI perché presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione. A meno di richieste di appello, il verdetto mette fine a un caso che ha stregato il mondo tech mettendo in contrapposizione due delle figure più emblematiche nell’intelligenza artificiale. E incombe sulle quotazioni multi miliardarie di SpaceX e della stessa OpenAI attese nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elon Musk sconfitto: respinte le sue accuse ad Altman e a OpenAi

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Elon Musk testifies at OpenAI trial

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