Frontale fra auto e moto centauro trasportato all' ospedale in elisoccorso

Oggi pomeriggio a San Secondo, frazione di Città di Castello, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. La collisione è stata violenta e ha coinvolto un motociclista che è stato trasportato in ospedale con un elicottero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Violento frontale fra un'auto e una moto nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a San Secondo, frazione di Città di Castello.L'incidente è avvenuto intorno alle 18.00 in via Luigi Galvani. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto, guidata da una donna e una moto, alla cui guida si trovava un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti Notizie correlate Frontale fra auto e moto, motociclista trasportato all'ospedale in elisoccorsoViolento frontale fra un'auto e una moto nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a San Secondo, frazione di Città di Castello. Leggi anche: Violenta botta fra auto e moto, giovanissimo centauro 'vola' sull'asfalto: trasportato in elicottero all'ospedale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scontro frontale tra auto e camion, un ferito estratto dalle lamiere; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Incidente sulla Monti Lepini a Priverno, frontale fra auto e camion; Brescia, scontro frontale tra un'auto e una bici: gravissimo il ciclista. Pauroso frontale sulla statale: coinvolte tre auto (FOTO). Cinque persone ferite. Strada chiusa sino al termine dei soccorsiBESENELLO. Un violento frontale tra due auto e una terza macchina coinvolta di carambola. Un pauroso incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle 17 di oggi - lunedì 27 aprile - lungo ... ildolomiti.it Frontale fra due auto a Darfo Boario Terme: coppia trasportata in elicottero in ospedaleScontro sulla statale SS42: ferita gravemente una donna trentenne che era alla guida, in condizioni non gravi altri due uomini coinvolti ... rainews.it Incidente mortale ad Aspra, scontro frontale tra due auto: la vittima un 40enne https://www.palermolive.it/incidente-aspra-scontro-frontale-auto-morto-salvatore-canale/ - facebook.com facebook