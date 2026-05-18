Regione Lombardia nega ancora il patrocinio al Pride di Milano Paladini | Ostracismo verso la comunità Lgbt
Regione Lombardia ha nuovamente rifiutato di concedere il patrocinio al Pride di Milano, previsto per il 27 giugno. La decisione è stata comunicata senza motivazioni ufficiali, proseguendo una linea che alcuni commentatori definiscono di esclusione nei confronti della comunità Lgbt. La mancata approvazione del patrocinio arriva dopo un anno in cui la regione aveva già scelto di non sostenere l’evento. La questione continua a suscitare reazioni e commenti tra gli organizzatori e le associazioni coinvolte.
Anche quest'anno, Regione Lombardia non ha concesso il patrocinio al Pride in programma per il 27 giugno a Milano. "Non sono sorpreso", ha commentato a Fanpage.it Luca Paladini (Patto Civico): "Non è disattenzione. è ostracismo verso la comunità Lgbt+". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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